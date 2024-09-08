Furkacı Alparslan Kuytul: ''Teğmenler Cumhurbaşkanı'na darbe yapabilir''

Kamuoyunda ''Furkancılar'' olarak bilinen dini yapılanmanın kurucusu Alparslan Kuytul, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla kılıç çatan teğmenler için "Cumhurbaşkanı'na karşı darbe bile yapabilir" dedi.

30 Ağustos'ta düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler, bir kesimin tepkisini çekmiş, son olarak olaya dahil olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek." diyerek tepki göstermişti.

Olayla ilgili yorum yapan isimlerden birisi ise 'Furkancılar' olarak bilinen Furkan Vakfı isimli yapılanmanın kurucusu Alparslan Kuytul oldu.

Teğmenlerin, komutanlarından emir almayacağını söyleyen Kuytul, "Başkomutan Cumhurbaşkanı'ndan bile emir almaz bunlar. Kemalist teğmenlere nereye bağlılarsa, kimlerle gizli gizli görüşüyorlarsa, bu eylemi onlara kim emrettiyse, yarın onlardan emir alacak ve Cumhurbaşkanı'na karşı darbe bile yapabilir." dedi.