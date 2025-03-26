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Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu

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Ankara’daki protestolar sırasında polis olaylara müdahale ederken bir sivil polis ile onu gösterici sanarak gözaltına almaya çalışan bir başka polis arasındaki diyaloglar gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların başladığı 19 Mart’tan bu yana İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenlenirken, Ankara'daki protestolarda yaşanan ilginç bir an kameralara yansıdı.

Now Haber‘in aktardığına göre Ankara’daki protestolar sırasında polis müdahelesinren bir sivil polis de nasibini aldı.

Sivil polis, polislerin elinden defalarca “Beni bırak, polisim” diye bağırdıktan sonra kurtulabildi.

Etiketler polis sivil polis polis polisi gözaltına almaya çalıştı beni bırak
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