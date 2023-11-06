Haber3.com yazarı Necdet Saraç CHP PM'de
CHP''deki tarihi kurultayda Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından bugün de CHP'nin yeni Parti Meclisi belli oldu. CHP PM üyesi olarak seçilen isimlerin arasında Haber3.com yazarı Necdet Saraç da yer aldı.
CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi tamamlandı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi, sandıklar kapandı. Oy sayımı ise saat 11.00 sıralarında sona erdi.
Son olarak CHP'nin A takımı belli oldu: Burhanettın Bulut, Deniz Yavuzyılmaz, Devrim Barış Çelik, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Ali Şeker, Ali Özgündüz, Ali haydar Hakverdi
Öte yandan Haber3.com yazarı Necdet Saraç da CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi listesinde yer buldu.
Necdet Saraç Kimdir ?
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Almanya’da Halk Yüksek Okulu’nda çalıştı. Köln Sinema Günleri başta olmak üzere, Almanya’da bir çok sosyal-kültürel proje yaptı. Türkçe-Almanca bir gençlik dergisi yayınladı. 1996-2004 arası CİNE 5 ve DİGİTÜRK Avrupa temsilciliği yaptı. Avrupa’da ve Türkiye’de Alevi kurumlarında merkezi düzeyde yöneticilik yapan Saraç, SU tv ve YOL tv televizyonlarının Genel Yayın Yönetmenliği yanı sıra BirGün Gazetesi’nde 4 yıl, Yurt Gazetesi’nde de 3 yıl köşe yazarlığı yaptı. Necdet Saraç’ın Alevilerin Siyasal Tarihi, Farklı Çizgi, Yavuz’un Aklı ve 51 Soruda Sosyal Demokrasi adlı dört kitabı bulunmakta. Necdet Saraç’ın biri üniversite mezunu, diğeri de halen üniversitede okuyan 2 kızı var. 7 Haziran seçimleri öncesi İstanbul 1.bölge’de ön-seçime girip 11.681 oy alarak 15’inci sırada yer alan Saraç, araya yerleştirilen kontenjanlarla birlikte 20’inci sıradan milletvekili adayı oldu. Saraç, 1 Kasım erken seçiminde de ise CHP İstanbul 1.bölge’den 19’uncu sıradan Milletvekili adayı. 1 Ekim 2015’te CHP’nin Yurtdışındaki Örgütlerini 1 Kasım seçimleri için, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün himayesinde koordine etmek üzere ‘CHP Yurtdışı Danışmanlığı’ görevine getirildi.
Necdet Saraç 2019 yılından bu yana Haber3.com'da köşe yazarlığı yapmaktadır:
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için başlayan oy verme işlemi saat 05.30’da, oy sayım işlemi saat 11.00'de de sona erdi.
PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı.
A TAKIMI'NDAKİ İSİMLER NETLEŞTİ
CHP’de 60 kişilik Parti Meclis’inde yer alan isimler şu şöyle:
AHMET HAKAN UYANIK
ALİ ABBAS ERTÜRK
ALİ HAYDAR FIRAT
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
BAKİ AYDÖNER
BEDİRHAN BERK DOĞRU
BERKER ESEN
BORA TERZİ
BURHANETTİN BULUT
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
CANAN TAŞER
CEM AYDIN
DENİZ YAVUZYILMAZ
DENİZ YÜCEL
DURSUN BULUT
ECEVİT KELEŞ
EMİN UMUT DİKİLİ
ENSAR AYTEKİN
ERBİL AYDINLIK
ERDAL AKSÜNGER
ERHAN ADEM
ERTAN AKBABA
EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
GAMZE TAŞCIER
GÖKAN ZEYBEK
HİKMET ERBİLGİN
HİKMET YALIM HALICI
HÜSEYİN CAN GÜNER
HÜSEYİN YAŞAR
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
MAHİR YÜKSEL
MEHMET NECATİ YAĞCI
MEHMET TÜM
MELİSA UĞRAŞ
MURAT BAKAN
MURAT ÇAN
MUSTAFA ADIGÜZEL
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
MÜSLİM SARI
NECDET SARAÇ.
NEVAF BİLEK
OĞUZ KAAN SALICI
ORHAN SARIBAL
OZAN IŞIK
ÖZGÜR CEYLAN
ÖZGÜR KARABAT
PINAR UZUN OKAKIN
SELİN SAYEK BÖKE
SEMRA DİNÇER
SEVGİ KILIÇ
SİNAN ADIYAMAN
SİNEM KIRÇİÇEK
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
ŞENGÜL YEŞİLDAL
TURGAY ÖZCAN
ULAŞ KARASU
VELİ ÖZDEMİR
YALÇIN GÖRGÖZ
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
YÜZDE 33'LÜK CİNSİYET KOTASI
PM ve YDK üyelikleri için başvuru süreci dün saat 19.00’da tamamlandı; aday listeleri itiraz işlemlerinin de tamamlanmasının ardından kesinleşti. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu.
PM için 15, YDK içinse 8 yedek üye de alınan en yüksek oy sayısına göre belirlenecek. Her iki organ için yüzde 33’lük cinsiyet kotası uygulanacak.
PM üyeliklerinde ayrıca yüzde 20’lik genç kotası uygulanması gerekiyor. Çarşaf listede, çekilen kura nedeniyle soy adı T ile başlayanlar ilk sıraya yazıldı ve aday listesi bu şekilde oluşturuldu.
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