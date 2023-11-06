Haber3.com yazarı Necdet Saraç CHP PM'de

CHP''deki tarihi kurultayda Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından bugün de CHP'nin yeni Parti Meclisi belli oldu. CHP PM üyesi olarak seçilen isimlerin arasında Haber3.com yazarı Necdet Saraç da yer aldı.

CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi tamamlandı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi, sandıklar kapandı. Oy sayımı ise saat 11.00 sıralarında sona erdi.

Son olarak CHP'nin A takımı belli oldu: Burhanettın Bulut, Deniz Yavuzyılmaz, Devrim Barış Çelik, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Ali Şeker, Ali Özgündüz, Ali haydar Hakverdi

Öte yandan Haber3.com yazarı Necdet Saraç da CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi listesinde yer buldu.

Necdet Saraç Kimdir ?

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Almanya’da Halk Yüksek Okulu’nda çalıştı. Köln Sinema Günleri başta olmak üzere, Almanya’da bir çok sosyal-kültürel proje yaptı. Türkçe-Almanca bir gençlik dergisi yayınladı. 1996-2004 arası CİNE 5 ve DİGİTÜRK Avrupa temsilciliği yaptı. Avrupa’da ve Türkiye’de Alevi kurumlarında merkezi düzeyde yöneticilik yapan Saraç, SU tv ve YOL tv televizyonlarının Genel Yayın Yönetmenliği yanı sıra BirGün Gazetesi’nde 4 yıl, Yurt Gazetesi’nde de 3 yıl köşe yazarlığı yaptı. Necdet Saraç’ın Alevilerin Siyasal Tarihi, Farklı Çizgi, Yavuz’un Aklı ve 51 Soruda Sosyal Demokrasi adlı dört kitabı bulunmakta. Necdet Saraç’ın biri üniversite mezunu, diğeri de halen üniversitede okuyan 2 kızı var. 7 Haziran seçimleri öncesi İstanbul 1.bölge’de ön-seçime girip 11.681 oy alarak 15’inci sırada yer alan Saraç, araya yerleştirilen kontenjanlarla birlikte 20’inci sıradan milletvekili adayı oldu. Saraç, 1 Kasım erken seçiminde de ise CHP İstanbul 1.bölge’den 19’uncu sıradan Milletvekili adayı. 1 Ekim 2015’te CHP’nin Yurtdışındaki Örgütlerini 1 Kasım seçimleri için, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün himayesinde koordine etmek üzere ‘CHP Yurtdışı Danışmanlığı’ görevine getirildi.

Necdet Saraç 2019 yılından bu yana Haber3.com'da köşe yazarlığı yapmaktadır:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için başlayan oy verme işlemi saat 05.30’da, oy sayım işlemi saat 11.00'de de sona erdi.

PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı.

A TAKIMI'NDAKİ İSİMLER NETLEŞTİ

CHP’de 60 kişilik Parti Meclis’inde yer alan isimler şu şöyle:

AHMET HAKAN UYANIK

ALİ ABBAS ERTÜRK

ALİ HAYDAR FIRAT

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

BAKİ AYDÖNER

BEDİRHAN BERK DOĞRU

BERKER ESEN

BORA TERZİ

BURHANETTİN BULUT

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

CANAN TAŞER

CEM AYDIN

DENİZ YAVUZYILMAZ

DENİZ YÜCEL

DURSUN BULUT

ECEVİT KELEŞ

EMİN UMUT DİKİLİ

ENSAR AYTEKİN

ERBİL AYDINLIK

ERDAL AKSÜNGER

ERHAN ADEM

ERTAN AKBABA

EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL

GAMZE TAŞCIER

GÖKAN ZEYBEK

HİKMET ERBİLGİN

HİKMET YALIM HALICI

HÜSEYİN CAN GÜNER

HÜSEYİN YAŞAR

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

MAHİR YÜKSEL

MEHMET NECATİ YAĞCI

MEHMET TÜM

MELİSA UĞRAŞ

MURAT BAKAN

MURAT ÇAN

MUSTAFA ADIGÜZEL

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

MÜSLİM SARI

NECDET SARAÇ.

NEVAF BİLEK

OĞUZ KAAN SALICI

ORHAN SARIBAL

OZAN IŞIK

ÖZGÜR CEYLAN

ÖZGÜR KARABAT

PINAR UZUN OKAKIN

SELİN SAYEK BÖKE

SEMRA DİNÇER

SEVGİ KILIÇ

SİNAN ADIYAMAN

SİNEM KIRÇİÇEK

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

ŞENGÜL YEŞİLDAL

TURGAY ÖZCAN

ULAŞ KARASU

VELİ ÖZDEMİR

YALÇIN GÖRGÖZ

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

YÜZDE 33'LÜK CİNSİYET KOTASI

PM ve YDK üyelikleri için başvuru süreci dün saat 19.00’da tamamlandı; aday listeleri itiraz işlemlerinin de tamamlanmasının ardından kesinleşti. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu.

PM için 15, YDK içinse 8 yedek üye de alınan en yüksek oy sayısına göre belirlenecek. Her iki ­organ için yüzde 33’lük cinsiyet kotası uygulanacak.

PM üyeliklerinde ayrıca yüzde 20’lik genç kotası uygulanması gerekiyor. Çarşaf listede, çekilen kura nedeniyle soy adı T ile başlayanlar ilk sıraya yazıldı ve aday listesi bu şekilde oluşturuldu.