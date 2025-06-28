Hakim ve savcı atama kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı atama kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yapılan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DHA