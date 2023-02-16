  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in yaptığı bağış ortaya çıktı

Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in yaptığı bağış ortaya çıktı

Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in yaptığı bağış ortaya çıktı
Güncelleme:

Şarkıcı Gülşen'in ne kadar bağış yaptığını Haluk Levent sosyal medya hesabından açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili yıkan depremler sonrası ünlü isimler depremzedeler için seferber oldu. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve yargılanan Gülşen oldu. Yurt dışında olduğu bilinen Gülşen sessizliğini korurken Haluk Levent şarkıcının ne kadar bağış yaptığını paylaştı.

Gülşen Haluk Levent'in açıklamasına göre 1 milyon TL depremzedeler için AHBAP'a bağışta bulundu.

Etiketler haluk levent gülşen bağış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enkazların altından çıkan değerli eşyalar ne olacak ?
Beton ormanını büyütecek hamle: Orman Kanunu değişti!
Deprem bilimcilerden ''Narlı fayı'' uyarısı
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde korkunç bilanço: Can kaybı 250'yi geçti
Titanic gemisinin batığından yeni görüntüler yayınlandı
Kahramanmaraş depremi neden bu denli yıkıcı oldu? İşte en net cevabı...
50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca...
Meteoroloji’den 9 kent için sarı kodlu uyarı
Haluk Levent: ''ATV yönetiminden özür diliyorum''
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan, Prof. Dr. Celal Şengör'e olay sözler