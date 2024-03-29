Hamza Dağ açıkladı: Gündemimizde termik santral yok

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ termik santral planı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir’de bir süre tartışma konusu olan “termik santrali kurulması” meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dağ’ın açıklamasında, “Gündemimizde İzmir’de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız. Biz İzmir’imizi ‘eşsiz şehir’ olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Dağ, şöyle devam etti:

"Bizim en büyük hayalimiz şehrimizin yeşilini arttırmaktır; suyunun, çevresinin daha temiz olmasıdır. Göreve gelir gelmez hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Şehrimizin her bir ilçesine ‘İzmir Bahçeleri’ kuracağız. Çocuklarımızın doğa ve yeşille iç içe büyütebileceğimiz bir şehri birlikte gerçekleştireceğiz."