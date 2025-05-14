  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirleri kardeş şehir ilan edildi

Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirleri kardeş şehir ilan edildi

Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirleri kardeş şehir ilan edildi
Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirlerinin kardeş şehirler olması ve ortak hizmet projelerinin yürütülmesini kararlaştırdı Meclis kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Defne Belediyesi Defne Evi'nde gerçekleştirildi. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün başkanlığında yapılan toplantıda 54 gündem maddesi ile gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Meclis gündeminde 2024 Mali Yılı kesin hesabının görüşülmesi, fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arasında aktarma yapılması, AYKOME ücret tarifesinde güncelleme yapılması, toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere gelir desteği ödemesi, toplu taşıma araçlarına kilometre başına destek ödemesi, Payas ilçesi toplu taşıma ihalesi konusunda encümene yetki verilmesi, M plaka geç vize işlemleri, Arsuz-Antakya arasında toplu taşıma hizmeti verilmesi, şartlı bağışların kabulü için yetki verilmesi, İdlib ile kardeş şehir ilişkisi ve ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi, imar uygulamalarının yanı sıra komisyon raporları konuları görüşülerek karara bağlandı.

İdlib ve Lazkiye, Hatay'ın resmen kardeşi oldu

Mecliste, Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirleri arasında dayanışma ve iş birliğinin artırılması amacıyla Hatay'ın kardeş şehirleri olması ve bu kapsamda ortak hizmet projelerinin yürütülmesi için Meclis kararı oy birliğiyle kabul edildi.

"Suriye'nin yanında olmak istiyoruz"

Konuyla ilgili Başkan Öntürk, "Suriye sınırları içerisinde bir bütünlük içinde, terörden arındırılmış, tüm mezhepleriyle, dinleriyle ayrımsız bir şeklide kardeşçe yaşamasını arzuluyoruz. Bu kapsamda da hem İdlib hem de Lazkiye bölgesinde tüm bilgi ve birikimlerimizle kardeş ve dost Suriye'nin yanında olmak istiyoruz" diye konuştu. Suriye'de farklı etnik, mezhep ve dini kimliklere sahip kişi ve grupların sıkıntılarının Türkiye Cumhuriyeti'nin de sıkıntısı olduğuna değinen Başkan Öntürk, "Türkiye bölgenin lider ve güçlü ülkesidir. Ülkemiz, dünyanın neresinde mağdur, mazlum varsa ülke olarak, herkese kucak açmıştır. Tarihte olduğu gibi bundan sonra da her mazlumun yanında olacaktır" dedi.

Suriye'nin altyapısı için tüm imkanlar doğrultusunda Suriye'nin her bölgesine gerekli desteği vereceklerine değinen Başkan Öntürk, Suriye'nin bir polemik konusu yapılmamasının da altını çizdi.

İHA

text-ad
Etiketler lazkiye Îdlib hatay kardeş şehir Suriye türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncunun PKK ile ilgili yaptığı yorum ortalığı karıştırdı Ünlü oyuncunun PKK ile ilgili yaptığı yorum ortalığı karıştırdı Kentin en büyük barajında kırmızı alarm: Su seviyesi yüzde 15'e düştü Kentin en büyük barajında kırmızı alarm: Su seviyesi yüzde 15'e düştü Dünyanın en fakir devlet lideri, ''saraysız başkan'' hayatını kaybetti! Dünyanın en fakir devlet lideri, ''saraysız başkan'' hayatını kaybetti! Terörsüz Türkiye sürecinde gerilim: Bakan Tunç'un o sözleri DEM Parti'yi rahatsız etti Terörsüz Türkiye sürecinde gerilim: Bakan Tunç'un o sözleri DEM Parti'yi rahatsız etti Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor CHP listesinden Meclis'e giren vekil AK Parti'ye katıldı CHP listesinden Meclis'e giren vekil AK Parti'ye katıldı Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu Güzel oyuncu Fahriye Evcen yıllar sonra yeniden üniversiteli oldu Güzel oyuncu Fahriye Evcen yıllar sonra yeniden üniversiteli oldu Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız gerginliği: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı var! Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız gerginliği: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı var! Özel kursta kabus: Bıçak ve sopayla sınıfa girdi, 12 yaşındaki çocuğu döve döve hastanelik etti! Özel kursta kabus: Bıçak ve sopayla sınıfa girdi, 12 yaşındaki çocuğu döve döve hastanelik etti!
Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu Üniversite hastanesinde skandal iddia: Profesör ve sekreteri gözaltında! Üniversite hastanesinde skandal iddia: Profesör ve sekreteri gözaltında! Papa Marmara Bölgesi'nin sırrı için Türkiye'ye geliyor... Özel platform bile hazır! Papa Marmara Bölgesi'nin sırrı için Türkiye'ye geliyor... Özel platform bile hazır! Akaryakıtta zam yağmuru başladı: Bugün benzin yarın motorin... Akaryakıtta zam yağmuru başladı: Bugün benzin yarın motorin... Yine Survivor, yine Batuhan, yine İsmail ve yine kavga! Yine Survivor, yine Batuhan, yine İsmail ve yine kavga! İstanbul'da yer yerinden oynayacak: Galatasaray asıl bombayı şampiyonluk gecesi patlatacak İstanbul'da yer yerinden oynayacak: Galatasaray asıl bombayı şampiyonluk gecesi patlatacak Kötü haberi bizzat Erdoğan verdi: ''Bu sene sıkıntı yaşayacağız'' deyip o ürünleri açıkladı Kötü haberi bizzat Erdoğan verdi: ''Bu sene sıkıntı yaşayacağız'' deyip o ürünleri açıkladı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında ilk Cumhurbaşkanlığı anketi! Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında ilk Cumhurbaşkanlığı anketi!