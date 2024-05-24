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Hatay'da korkunç kaza: 5 kişi öldü

Hatay'da korkunç kaza: 5 kişi öldü
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Reyhan-Kırıkhan karayolunun Kumlu Kavşağı'nda gerçekleşti. İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim H.  yönetimindeki 31 AEF ...  plakalı araç çarpıştı.

Kazada, İsa Ş., yabancı uyruklu Abdulrahman H., Yaman H., Cumane H. ve Reyan H. hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü İbrahim H.  ve kimliği belirlenemeyen başka bir kişi hastaneye kaldırıldı.

 Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kaza hatay ölüm
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