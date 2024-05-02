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Hatay'da korkuta deprem

Hatay'da korkuta deprem
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AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 21.23'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.,

<p>Ge&ccedil;en yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol a&ccedil;an 7.7 ve 7.6 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndeki depremlerin ardından b&ouml;lgedeki yeni depremler ve art&ccedil;ı sarsıntılar devam ediyor.&nbsp;</p>

 <h2><strong>AFAD'DAN SON DEPREMLER</strong></h2>
<p>İ&ccedil;işleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Y&ouml;netimi Başkanlığı'nın T&uuml;rkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.</p>
<p><a href="https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" target="_blank" rel="noopener">AFAD&nbsp;son depremler listesi i&ccedil;in tıklayınız...</a></p>
<h2><strong>KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ</strong></h2>
<p>Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstit&uuml;s&uuml; verilerine g&ouml;re T&uuml;rkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp" target="_blank" rel="noopener">Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi i&ccedil;in tıklayınız...</a></p>
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Etiketler AFAD deprem hatay
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