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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı Meclis'te yapılan oylamayla kaldırıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosyadan dolayı dokunulmazlığı kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı.

Etiketler hdp semra güzel açıklama
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