Her sezon modayı yakından takip etmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz!

Kadın giyiminin gözde markalarından Setre her sezon koleksiyonunda triko parçalara büyük yer ayırıyor. Her mevsime ve her tarza uygun olacak şekilde tasarlanıp üretilen Setre triko modelleri alışılmışın dışına çıkmayı başaran renk kontrastları, sıra dışı desenleri ve ince bir dokunuşla yerleştirilmiş feminen detayları sayesinde birçok kombinin göz alıcı parçası olmayı başarıyor. Her yaştan ve her tarzı benimseyen kadına hitap eden Setre triko modelleri farklı parçalarla kombinlenerek özgün tarzların yaratılmasına katkıda bulunuyor. Modern stillerin tamamlayıcısı olan triko modelleri; fark yaratan detayları, kumaşları ve renkleri açısından birbirinden ayrılıyor. Günün her anında şıklığından vazgeçmeyen kadınlar etekleri ve kolları volanlı ya da simli örme dokularına sahip modeller ile trendlerin en yakın takipçileri oluyorlar. Gösterişli tarzı minimal ve yalın görünümle uyumlu bir şekilde birleştirmek isteyenler üzerine payet detaylar işlenmiş modern trikolar ile davetlerin en şık isimleri arasındaki yerlerini garantiliyorlar. Tek renk pantolonlarla ve eteklerle kombinlenen triko modelleri topuklu ayakkabılar ile tamamlandığında rahat ve modern bir görünüm sergilenmesini sağlıyor. Geometrik çizgilerle hareketlendirilen modellerin yanı sıra color block efekti benzeri illüzyon yaratmayı başaran modeller sayesinde eşsiz bir kontrasta imza atılabiliyor.

Triko Modellerini Her Mevsim Kullanabilirsiniz

Sonbahar - kış kreasyonunun gözde parçalarından, romantik pudra pembelerle ve bebek mavileriyle örme kazakların buluştuğu modeller, serin akşamlarda omuza atılarak kullanıldığında bile hayranlık uyandıran bir tarz sergilenmesini sağlıyor. Yün, kaşmir ve pamuk kumaşlarının karışımı ile üretilen uzun kollu triko modelleri, son derece sade bir görünümle iddialı bir şıklık yaratılabileceğini kesin bir şekilde kanıtlıyor.

Triko modeller çoğunlukla sonbahar ve kış ayları ile bağdaştırılsa da aslında farklı ve şık bir tarza imza atmak isteyen kadınlar, ilkbahar ve yaz aylarında kullanıma yönelik olarak tasarlanan modellere kombinlerinde sıklıkla yer veriyorlar. Sezona uygun triko modellerin kullanılması ile oluşturulan kombinler, kadınların bulundukları her ortamda kalabalıklar arasından sıyrılmasını ve beğenileri üzerinde toplamasını sağlıyor. Konforlu dokuları ile sıcak yaz günlerinde şıklık kadar rahatlığın önemini de vurgulayan Setre triko modelleri yaz mevsimi için ağırlıklı olarak merserize ipliklerin kullanılmasıyla üretiliyor. Böylece son derece hafif bir kullanım imkanına sahip olan yazlık triko modelleri, aynı zamanda kadınların teninin hava ile temas etmesini sağlayarak konforlarını da artırıyor.

Tek Parça İle Garanti Şıklık

Kadınların gardroplarının sezondan bağımsız bir şekilde kurtarıcı parçası olan elbiseler kombinlenmesi kolay, isteğe göre vücut hatlarını gizleyen ya da belirginleştiren parçalar olarak büyük ilgi görüyor. Tarzı ve yaşı ne olursa olsun kadınlar çoğunlukla şık görünmeyi aynı zamanda da kıyafetlerinin içerisinde rahat olmayı istiyorlar. Kadınların her mevsim büyük bir keyifle giydikleri elbiselere, kadın modasına yön veren isimlerden Setre de her sezon yenilenen koleksiyonlarında oldukça geniş bir yer veriyor. Farklı tarzlara hitap edecek şekilde farklı modellerde, boylarda ve kumaşlarla hazırlanan elbiseler pek çok farklı parça ile kombinlenebilmesine bağlı olarak kadınların gardroplarının zenginleşmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Havaların giderek soğumaya başladığı günlerde salaş kazak elbiselerin uzun çizmelerle kullanıldığı kombinler, omuz ya da sırt çantaları ile tamamlanabiliyor. Bu tür kombinlerde aksesuar olarak ise genellikle şapka, uzun kolye ve gözlükler kullanılabiliyor. Kış ayları kombinlerinin vazgeçilmez dış giyim ürünlerinden olan kabanlar ve montlar çoğu zaman hayat kurtarıcı olabiliyor. Mini elbise ve opak çoraplarının üzerine uzun bir palto alan kadınlar, her ortamda şıklıkları ile göz kamaştırıyorlar. Uzun palto ve mini elbise kombinlerinde diz üstü çizmeler kullanıldığında kusursuz bir sokak şıklığı elde edilebiliyor.

En çok tercih edilen parçalardan olan midi boy triko elbiseler, bootie botlar ve ayak bileğine kadar gelen uzun bir palto ile bir araya geldiğinde zarif bir şıklığın temsilcisi oluyor. Bu kombin; toplantı, iş yemeği ve diğer özel günlerde kullanılabiliyor. Belden bağlama detaylı anvelop elbiseler, kış sezonunda en çok tercih edilen elbise modelleri arasında yer alıyor. Çorap çizme ile kullanıldığı takdirde belden bağlamalı anvelop elbiseler özel davetlerin en şık kadını olmayı garantiliyor. Tek omuzlu kadife elbiseler de mükemmel kombinler oluşturulması için sıklıkla tercih ediliyor. Balıkçı yaka Selanik elbise modelleri geniş renk skalasına sahip olup kemer ve uzun çizmelerle kullanılabiliyor. Üzerine uzun bir kaban ya da bele kadar gelen mont alındığında hem şık bir görünüm hem de soğuk havalara karşı koruma sağlanmış oluyor. Siz de kadınların en feminen ve en zarif görünüme erişmesini sağlayan parçalardan olan elbise modellerini incelemek için https://www.setre.com/ adresini ziyaret edebilir, Setre koleksiyonundaki modeller ile modanın yakın takipçilerinden biri olabilirsiniz.