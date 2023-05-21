HÜDA Par mitinginde Hizbullah bayrağı açtılar
14 Mayıs öncesi Diyarbakır'da düzenlenen HÜDA-PAR mitingine ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, mitinge katılanların Hizbullah bayrağı açtığı ortaya çıktı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce Diyarbakır Newruz Parkı'nda gerçekleştirilen HÜDA-PAR mitinginde katılanların Hizbullah bayrakları ve Hizbullah'ın öldürülen militanlarının da fotoğraflarının açtığı görüldü.
HÜDA-PAR 14 Mayıs seçimlerinden sonra Meclis'e 4 milletvekilini AKP listelerinden gönderdi.
OdaTV.com
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