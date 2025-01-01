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HÜDA PAR'ın yılbaşı kutlamalarını hedef aldı

HÜDA PAR'ın yılbaşı kutlamalarını hedef aldı
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HÜDA PAR, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla yeni yıl kutlamalarını hedef aldı.

 HÜDA PAR, sosyal medya hesabından yeni yıl kutlamalarına tepki gösterdiği bir mesaj yayımladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücret için belirlenen miktarın nerdeyse açlık sınırında olması, geçim derdinde olan dar gelirliler açısından büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Geçim derdiyle boğuşan milyonların yaşadığı bu zorlu süreçte, kapitalist tüketim kültürünün icadı olan 'yılbaşı etkinlikleri' adına yapılan israf ve gösteriş, gelir dağılımındaki adaletsizliğin çarpıcı bir örneğidir.

Yılbaşı gecesinde şarkıcılara ödenecek miktar 20 milyon liraya kadar çıkarken bu rakam bir asgari ücretlinin neredeyse 75 yıllık maaşına denk gelmektedir. Karşımızda böylesine adaletsiz bir tablo vardır. Aldığı ücretle ay sonunu getiremeyen gençler bu nedenle evlenmeyi hayal dahi edememektedir. Bu gerçeklik ortadayken, yetkililerin gençleri evliliğe teşvik edememekten şikâyet etmeleri nasıl açıklanabilir?

Gençliği ifsat eden alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik gibi olumsuzlukların öne çıktığı gayrimeşru eğlencelere büyük paralar harcanması, gençlerimizin ve toplumun geleceği konusundaki duyarsızlığı gözler önüne sermektedir. Binlerce yıllık tarihî, kültürel ve inanç bağlarımız olan Gazze’de, çocuklar açlıktan ve soğuktan ölürken, Batı’da bile vicdan sahibi insanların karşı çıktığı sözde yılbaşı kutlamalarını yapmak insanlığın tabutuna çivi çakmaktır. Masum çocuklar ve kadınlarla birlikte merhamet, adalet, ahlak ve hukuk da katledilirken ifsadın, israfın ve vicdani duyarsızlığın bir parçası olmaktan kaçınmak, insan olmanın asgarî gereğidir."

Etiketler hüda-par asgari ücret yılbaşı gecesi yılbaşı kutlamaları
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