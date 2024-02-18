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''Hükümet 4 ay önceden 15 Temmuz'u bütün ayrıntılarıyla biliyordu''

''Hükümet 4 ay önceden 15 Temmuz'u bütün ayrıntılarıyla biliyordu''
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AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen yazar Abdurrahman Dilipak, AK Parti'nin eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün kanlı 15 Temmuz darbe girişimini 4 ay öncesinden bütün ayrıntılarıyla bildiğini iddia etti.

İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak, AK artiP ile 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. AK Partililerin darbe girişiminden habersizmiş gibi davrandığını söyleyen Dilipak, "Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu" dedi.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Dilipak, şunları kaydetti:  

"Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul."

Dilipak, söz konusu iddiaya benzer bir iddiayı Yeni Akit'te yazdığı dönemde de gündeme getirmişti.

Dilipak 16 Temmuz 2022'de yayımlanan Yeni Akit'te "15 Temmuz’a doğru.." başlığıyla yayınlanan ve hala da gazetenin internet arşivinde erişime açık olan yazısında "Aslında ülkenin darbeye gitmekte olduğunu herkes biliyordu. Öğle vaktinde MİT’in de, TSK’nın da darbe olacağından haberleri vardı. Akşamdan önce darbe olacağının bilindiğini darbeciler de biliyordu" demişti. 

 

Etiketler abdurrahman dilipak ak parti darbe darbe girişimi 15 temmuz fetö
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