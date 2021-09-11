İdlib şehidi ile ilgili yürek yakan detay: ''Allah’ım Sen bize şehitlik nasip et''

İdlib’te bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe’nin, 4 yıl önce Kayseri’de gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından ’Allah’ım sen bize şehitliği nasip et’ diyerek dua ettiği ortaya çıktı.

Şehit Mücahit Sınırtepe’nin, Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabından ’Allah’ım sen bize şehitliği nasip et’ paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. 2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Öte yandan, Şehit Mücahit Sınırtepe’nin yaklaşık iki ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.