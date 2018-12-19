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  3. 19 Aralık 2018 15:56

İGA'dan su baskını açıklaması

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den (İstanbul Havalimanı) yapılan açıklamada, şiddetli yağışın Arnavutköy ilçesinde bulunan Akpınar ile İGA ana yerleşkesindeki otopark alanını olumsuz etkilediği bildirildi.

İGA'dan su baskını açıklaması
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Açıklamada, kentte en fazla yağışın Arnavutköy'e düştüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da en fazla yağışın (24 saatte toplam 80,6 mm) düştüğü bölgemizde, yağıştan dolayı Akpınar ve İGA ana yerleşkemizin sadece otopark alanları olumsuz etkilenmiştir. Su baskını sonrasında İSKİ ve İGA yetkilileri tahliye işlemlerini ivedilikle başlatmış ve şu saat itibarıyla tamamlanmıştır. İşçilerin yatakhanelerinde ise herhangi bir su baskını gerçekleşmemiştir. Akpınar yerleşkemiz, İstanbul Havalimanı'na 9 kilometre, İGA ana yerleşkeye ise 6 kilometre mesafede bulunmaktadır. Su baskınının yaşandığı bölge ile İstanbul Havalimanı'nın terminal binası ve apron bölgesinin herhangi bir ilişkisi yoktur. İstanbul Havalimanı'ndaki seferler aksamadan başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir."

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