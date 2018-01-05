Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
Bakanlık'tan Çiftlik Bank için flaş karar !
Bakanlık'tan Çiftlik Bank için flaş karar !
Dolar fiyatlarında sert düşüş !
Dolar fiyatlarında sert düşüş !
Aselsan'dan dev ortaklık ! Anlaşma tamam...
Aselsan'dan dev ortaklık ! Anlaşma tamam...
Münir Özkul'dan sonra 2. şok: Aydın Boysan hayatını kaybetti !
Münir Özkul'dan sonra 2. şok: Aydın Boysan hayatını kaybetti !
Abdullah Gül bu sefer sessiz kaldı
Abdullah Gül bu sefer sessiz kaldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2018 21:39

İki aile arasındaki kavgada kan döküldü

Van'da iki aile arasında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İki aile arasındaki kavgada kan döküldü
A+ A-

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 2 aile arasında yaşanan ve bir kişinin yaşamının yitirmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 7 Aralık'ta Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında 3 yıldır bir hayvanın ölümü nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

İki aileden yaklaşık 30 kişinin katıldığı kavgada başından yaralanan Necmettin Genç (43), tedavi gördüğü hastanede 24 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Genç'in ölümüne neden olduğu iddia edilen M.T, Y.T, E.T, S.T, E.T, A.O, E.T. ve H.O'yu gözaltına aldı.

Bu kişilerin evlerindeki aramada, 2 tabanca, çeşitli ebatlarda 33 fişek, 11 sopa, 2 demir çubuk ve levye bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

van , ölü , aile , kavga
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM