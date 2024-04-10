İletişim Başkanlığı'ndan infial yaratan jet yakıtı iddiasına yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ''İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor'' iddiasının doğru olmadığı açıklandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi.
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DHA
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