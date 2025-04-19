  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu: ''Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi''

İmamoğlu: ''Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi''

İmamoğlu: ''Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi''
Güncelleme:

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “19 Mart bir darbe girişimiydi. Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi” dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü 9 Nolu Cezaevi’nde görüştü.

İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerin detaylarını köşesinden aktaran Balbay, İmamoğlu'nun mesajlarını da yazdı.

Balbay’ın Cumhuriyet‘teki yazısında aktardığına göre İmamoğlu’nun mesajları şöyle:

CHP’yi güçlendiren, bütünlükçü bir kurultay oldu. Elbet CHP kurultaylarının geleneklerinden eserler de olmasına şaşırmamak gerekli. CHP’nin bütünlüğü çok önemliydi. Bu aşamadan sonra bir kişinin bile ama bir kişinin bile mücadelenin dışında kalmaması gerekir. Doğru ve ahlaki olan bu.

 19 Mart bir darbe girişimiydi. Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi. Uyanık olmak, mücadeleyi bir an bile bırakmamak gerekli. Bunlar milleti tebaa sanıyorlar. Tebaa kalkalı 105 yıl oldu. Başta gençler olmak üzere milletin gücü CHP’nin ve bütün muhalefet partilerinin direnciyle birleşti. Bunlar bu işe 2019’dan beri niyetliler. Yeni değil yani. Seçimi kaybedince çalmayı denediler. En büyük hırsızlık sandık hırsızlığıdır, milli irade hırsızlığıdır.

 Kamuoyunu ikna edecek bir tutanak oluşturmak için sahte tanık arayışını sürdürüyorlar. Aile mallarına çökecek kadar alçaldılar. Tutuklananlardan bazılarının belediye ile hiç ilişkisi yok. Tek suçları, İmamoğlu şirketler grubunda yönetici olmaları. Millet bu vicdansızlığı affetmez.

 Sen milletin 55 milyar dolarını hangi hakla yakıyorsun? Ekonomide güven her şeydir. Öyle bir güven kaybı var ki millet artık bu iktidarın sorunlara çare olmayacağını gördü.

Mustafa Balbay'ın yazısının tamamı için...

text-ad
Etiketler Mustafa Balbay darbe darbe girişimi 19 Mart CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Minik Melike'yi öldürmeden önce yapmadıklarını bırakmamışlar! Minik Melike'yi öldürmeden önce yapmadıklarını bırakmamışlar! Görme engelli kadını soydular... Hırsızlardan biri bakın kim çıktı! Görme engelli kadını soydular... Hırsızlardan biri bakın kim çıktı! İstanbul'un göbeğinde kahveye kumar baskınından çıkanlara polis de inanamadı! İstanbul'un göbeğinde kahveye kumar baskınından çıkanlara polis de inanamadı! Sibel Can'a kan donduran kargo: ''Az kaldı karıcığım, geleceğim!'' Sibel Can'a kan donduran kargo: ''Az kaldı karıcığım, geleceğim!'' İstanbul'da 18 yaşındaki genç kız 4'üncü kattan düştü İstanbul'da 18 yaşındaki genç kız 4'üncü kattan düştü Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi Hamilelik pozları olay olmuştu; Karsu anne oldu; bebeğine koyduğu isim olay oldu! Hamilelik pozları olay olmuştu; Karsu anne oldu; bebeğine koyduğu isim olay oldu! Tam bahar geldi derken... Sağanak yağışlar geri döndü! Tam bahar geldi derken... Sağanak yağışlar geri döndü! Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Ayakta teşhis ve tedaviler için 5 maddelik değişiklik yürürlükte! Ayakta teşhis ve tedaviler için 5 maddelik değişiklik yürürlükte!
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i karıştıracak şampiyonluk yorumu Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i karıştıracak şampiyonluk yorumu Özgü Namal’dan Kızıl Goncalar dizisine vedası olay oldu Özgü Namal’dan Kızıl Goncalar dizisine vedası olay oldu Sokak ortasında dehşet kamerada: Şehir eşkıyalarından öldüresiye dayak! Sokak ortasında dehşet kamerada: Şehir eşkıyalarından öldüresiye dayak! Rasim Ozan Kütahyalı gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın evlerinin basılmasını istemiş! Rasim Ozan Kütahyalı gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın evlerinin basılmasını istemiş! ''Özel A, B, C hatta Z planımız İmamoğlu diyor ama...'' ''Özel A, B, C hatta Z planımız İmamoğlu diyor ama...'' Besim Tibuk'un ABD Başkanı Trump'a etmediği küfür kalmadı! Besim Tibuk'un ABD Başkanı Trump'a etmediği küfür kalmadı! Lisede müdür yardımcısından sınıfta tüfekli skandal! Lisede müdür yardımcısından sınıfta tüfekli skandal! Çocukların kavgasına aileler karıştı; 1 anne hayatını kaybetti Çocukların kavgasına aileler karıştı; 1 anne hayatını kaybetti Herkesin gözü önünde, eşinin yanında silahla vuruldu! Herkesin gözü önünde, eşinin yanında silahla vuruldu! İstanbul'un son yeşil cenneti Belgrad Ormanı'na her isteyen giremeyecek! İstanbul'un son yeşil cenneti Belgrad Ormanı'na her isteyen giremeyecek!