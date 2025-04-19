İmamoğlu: ''Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi''

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “19 Mart bir darbe girişimiydi. Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi” dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü 9 Nolu Cezaevi’nde görüştü.

İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerin detaylarını köşesinden aktaran Balbay, İmamoğlu'nun mesajlarını da yazdı.

Balbay’ın Cumhuriyet‘teki yazısında aktardığına göre İmamoğlu’nun mesajları şöyle:

CHP’yi güçlendiren, bütünlükçü bir kurultay oldu. Elbet CHP kurultaylarının geleneklerinden eserler de olmasına şaşırmamak gerekli. CHP’nin bütünlüğü çok önemliydi. Bu aşamadan sonra bir kişinin bile ama bir kişinin bile mücadelenin dışında kalmaması gerekir. Doğru ve ahlaki olan bu.

19 Mart bir darbe girişimiydi. Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi. Uyanık olmak, mücadeleyi bir an bile bırakmamak gerekli. Bunlar milleti tebaa sanıyorlar. Tebaa kalkalı 105 yıl oldu. Başta gençler olmak üzere milletin gücü CHP’nin ve bütün muhalefet partilerinin direnciyle birleşti. Bunlar bu işe 2019’dan beri niyetliler. Yeni değil yani. Seçimi kaybedince çalmayı denediler. En büyük hırsızlık sandık hırsızlığıdır, milli irade hırsızlığıdır.

Kamuoyunu ikna edecek bir tutanak oluşturmak için sahte tanık arayışını sürdürüyorlar. Aile mallarına çökecek kadar alçaldılar. Tutuklananlardan bazılarının belediye ile hiç ilişkisi yok. Tek suçları, İmamoğlu şirketler grubunda yönetici olmaları. Millet bu vicdansızlığı affetmez.

Sen milletin 55 milyar dolarını hangi hakla yakıyorsun? Ekonomide güven her şeydir. Öyle bir güven kaybı var ki millet artık bu iktidarın sorunlara çare olmayacağını gördü.

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