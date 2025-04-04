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İmamoğlu eylemlerindeki ''polis şiddeti'' iddialarına inceleme başlatıldı

İmamoğlu eylemlerindeki ''polis şiddeti'' iddialarına inceleme başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin gerçekleşen protestolarda yaşanan polis müdahalesine inceleme başlatıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam ederek Türkiye geneline yayılan protesto gösterlerinde polisin göstericilere müdahaleleri inceleme altına alındı.

Tolga Şardan, T24'te bugün yayımlanan yazısında, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi büyükşehirlerdeki protestolarda polisin yurttaşa yönelik müdahale tarzının araştırılması ve incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirmesi yaptığını yazdı.

Yaşananların araştırılması çerçevesinde özellikle gözaltı ve nezarethanede tutulma işlemleri konusunda bazı özel ihbar ve şikayetler de incelemeye alındı.

Şardan, haberde "Örneğin, gözaltına alınan bir kadın şüphelinin, 'Erkek polis göğüslerime dokundu, o sırada altıma kaçırdım' şeklindeki açıklamasının açığa çıkartılması amacıyla müfettiş görevlendirmesi yapıldı" ifadelerine yer verdi.

 

 

Tolga Şardan'ın yazısının tamamı için...

Etiketler tolga şardan gösteri protesto  müdahale polis polis müdahalesi İçişleri Bakanlığı
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