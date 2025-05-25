  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı!

İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı!

İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı!
Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de iktidarın salı günü TBMM'ye sunacağı yeni teklifle 35 bin mahkumun Kurban Bayramı öncesinde tahliye edileceğini öne sürdü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltına alınıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden 8 gün önce İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınabileceğini söyleyip, gözaltı gerekçelerini de açıklayan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bu sefer iktidarın yeni yargı paketindeki "af" düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

tv100 ekranlarında canlı yayınlanan Gündem Özel adlı programa konuk olan Sinan Burhan, Cumhur İttifakı milletvekillerinin Ceza İnfaz Kanunu'ndaki değişiklik teklifini 27 Mayıs Salı günü TBMM'ye getireceğini duyurdu.

Yeni teklifle birlikte 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçların af kapsamına alınacağını ve cezası 3 yılın altında olanların hangi suç olursa olsun hapisten çıkacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de iktidarın salı günü TBMM'ye sunacağı yeni teklifle 35 bin mahkumun Kurban Bayramı öncesinde tahliye edileceğini öne sürdü.

"35 bin kişi hapisten çıkacak"

Burhan "Bayramdan önce 35 bin kişi hapisten çıkacak. Düzenlemeden bir yıl içinde 55 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Suç ayrımı var mı hangi suçlara geliyor bu infaz düzenlemesi' gibi sorular geliyor. Bunu da sordum. Diyelim ki 5 - 10 sene yatmış hapisten çıkmasına 3 sene kalmış kişi kapalı cezaevindeyse açık cezaevine çıkacak, açıktaysa eğer cezasına 3 yıl kalan denetimli serbestliğe tabii olacak. Burada suç ayrımı yok. Yani örgütlü suçlarda, adi suçlar da hukukun temel prensibi gereği bu haktan yararlanacak.” dedi.

İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı ve tutuklandığı 19 Mart'taki operasyondan tam 8 gün önce 11 Mart'ta TV100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Sinan Burhan canlı yayında "İstanbul Belediyesi'ndeki ve ilçe belediyelerindeki yolsuzluklardan dolayı bayram öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınabileceği ifade ediliyor. Bende burada ihtiyat payı bırakarak bunu belirtiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Burhan'ın daha operasyonlar başlamadan, Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan tam 8 gün önce canlı yayında dile getirirken kaynağının bir siyasetçi olduğunu belirtse de kaynağını açıklamamıştı.

 

text-ad
Etiketler sinan burhan genel af af düzenlemesi ceza infaz yasası tahliye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
26 Mayıs haftası burç yorumları: İşte haftanın en şanslı ve en riskli burçları 26 Mayıs haftası burç yorumları: İşte haftanın en şanslı ve en riskli burçları ''Osimhen hayranı'' Sergen Yalçın'dan Osimhen için dikkat çeken ifadeler ''Osimhen hayranı'' Sergen Yalçın'dan Osimhen için dikkat çeken ifadeler CHP'li milletvekillerine ''Free İmamoğlu'' pankartı soruşturması! CHP'li milletvekillerine ''Free İmamoğlu'' pankartı soruşturması! GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak! GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak! Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Binlerce emekli bayram ikramiyesine ara zam için sokaktaydı Binlerce emekli bayram ikramiyesine ara zam için sokaktaydı Audi ''e-tron çağı''nda merakla beklenen aracını Türkiye'de satışa sundu Audi ''e-tron çağı''nda merakla beklenen aracını Türkiye'de satışa sundu
Bunun adı fırsatçılık değil, dolandırıclık! Kredi kartı ile alışverişte ''fark'' isteyen yanar! Bunun adı fırsatçılık değil, dolandırıclık! Kredi kartı ile alışverişte ''fark'' isteyen yanar! X'in neden çöktüğü belli oldu; açıklama Elon Musk'tan geldi X'in neden çöktüğü belli oldu; açıklama Elon Musk'tan geldi Trafik teröristleri polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı! Trafik teröristleri polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı! Transferin ilk büyük bombası patladı: Leroy Sane Süper Lig'e geliyor! Transferin ilk büyük bombası patladı: Leroy Sane Süper Lig'e geliyor! Polisin kullandığı kiralık araç yürüyen cephanelik çıktı! Polisin kullandığı kiralık araç yürüyen cephanelik çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için skandal ifadeler! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için skandal ifadeler! Gazeteci Fatih Altaylı'ya evinin önünde ölüm tehdidi Gazeteci Fatih Altaylı'ya evinin önünde ölüm tehdidi Türkiye'nin ünlü restoran zincirinin patronu havalimanında yolcuyla tartıştı Türkiye'nin ünlü restoran zincirinin patronu havalimanında yolcuyla tartıştı Avrupa'nın kalbinde bir caddeye ''Atatürk'' adı verildi Avrupa'nın kalbinde bir caddeye ''Atatürk'' adı verildi