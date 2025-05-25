İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de iktidarın salı günü TBMM'ye sunacağı yeni teklifle 35 bin mahkumun Kurban Bayramı öncesinde tahliye edileceğini öne sürdü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltına alınıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden 8 gün önce İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınabileceğini söyleyip, gözaltı gerekçelerini de açıklayan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bu sefer iktidarın yeni yargı paketindeki "af" düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

tv100 ekranlarında canlı yayınlanan Gündem Özel adlı programa konuk olan Sinan Burhan, Cumhur İttifakı milletvekillerinin Ceza İnfaz Kanunu'ndaki değişiklik teklifini 27 Mayıs Salı günü TBMM'ye getireceğini duyurdu.

Yeni teklifle birlikte 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçların af kapsamına alınacağını ve cezası 3 yılın altında olanların hangi suç olursa olsun hapisten çıkacağını duyurdu.

"35 bin kişi hapisten çıkacak"

Burhan "Bayramdan önce 35 bin kişi hapisten çıkacak. Düzenlemeden bir yıl içinde 55 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Suç ayrımı var mı hangi suçlara geliyor bu infaz düzenlemesi' gibi sorular geliyor. Bunu da sordum. Diyelim ki 5 - 10 sene yatmış hapisten çıkmasına 3 sene kalmış kişi kapalı cezaevindeyse açık cezaevine çıkacak, açıktaysa eğer cezasına 3 yıl kalan denetimli serbestliğe tabii olacak. Burada suç ayrımı yok. Yani örgütlü suçlarda, adi suçlar da hukukun temel prensibi gereği bu haktan yararlanacak.” dedi.

İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı ve tutuklandığı 19 Mart'taki operasyondan tam 8 gün önce 11 Mart'ta TV100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Sinan Burhan canlı yayında "İstanbul Belediyesi'ndeki ve ilçe belediyelerindeki yolsuzluklardan dolayı bayram öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınabileceği ifade ediliyor. Bende burada ihtiyat payı bırakarak bunu belirtiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Burhan'ın daha operasyonlar başlamadan, Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan tam 8 gün önce canlı yayında dile getirirken kaynağının bir siyasetçi olduğunu belirtse de kaynağını açıklamamıştı.