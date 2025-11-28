İmralı heyetindeki DEM Partili isim bebek katili Öcalan'a sorulan soruları tek tek açıkladı

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan ismi Gülistan Kılıç Koçyiğit, terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından oluşturulan AK Partili, MHP'li ve DEM Partili birer milletvekilinden oluşan heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmede bebek katiline yöneltilen 2 soruyu açıkladı.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin üyelerinin oylarıyla İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmış ve AK Partili Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti önceki hafta başında sessiz sedasız İmralı'ya giderek bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmeyle ilgili açıklamayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurarak ilan etmiş ve görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtmişti.

Tüm Türkiye İmralı'ya giden milletvekilleri ile bebek katili Öcalan arasındaki görüşmenin ayrıntılarını merak ederken DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık görüşmeye dair tutanakların açıklanmasını isterken, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Kars milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten görüşmede bebek katili Öcalan'a sorulan soruları bir bir açıkladı.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Gülistan Kılıç Koçyiğit, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin umut hakkına ilişkin değerlendirmesini önemsediğini açıkça söylediğini belirtirken "Diğer iki heyet üyesi de kamuoyunda tartışılan, kamuoyunun çok merak ettiği, Türkiye’de en fazla Kürt sorunu denildiğinde ya da bu süreç konuşulduğunda gündeme gelen soruları daha öncelikli olarak sordular" ifadelerini kullandı.

Kılıç açıklamalarında "Bunun ana eksenini dediğim gibi biraz Suriye oluşturuyor. Suriye’deki entegrasyon ya da 10 Mart mutabakatının uygulanma meselesi. Bazı özel başlıklar da tabii ki soruldu, konuşuldu. Örneğin ‘petrol gelirleri ne olacak’ sorusundan ‘YPG silah bırakacak mı’ gibi sorulara kadar birçok soru soruldu" ifadelerini kaydetti.