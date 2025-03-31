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İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor!

İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor!
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Ticaret Bakanlığı, 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin 1 Nisan'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği', 5 aylık bir geçiş sürecinin ardından 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Yönetmelik, internet üzerinden yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken, vatandaşların haklarını da korumayı amaçlıyor. Yönetmelik, piyasaya arz edilen ürünlerin daha güvenli ve mevzuata uygun olmasını temin ediyor.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, yönetmelik ile birlikte tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasının kolaylaştırılacağı belirtilerek, "Yeni Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken, fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek. Sanal pazaryerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak ve uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldıracak. Bu sayede vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli bir alışveriş ortamı sunulacak. Sanal pazaryerleri, ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği bir temas noktası oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliği ile ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek. Yurtdışından Türkiye’ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye’de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 7223 sayılı ’Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek. Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin rehber Ticaret Bakanlığı internet sitesinde paylaşılacaktır" denildi.

DHA

Etiketler eticaret e-ticaret e-ticaret internetten alışveriş internet alışverişi ticaret bakanlığı Resmi Gazete
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