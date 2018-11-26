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  3. 26 Kasım 2018 17:35

İnternet kullanıcılarının yüzde 68'i sanal alışveriş yapıyor

Avrupa Birliği'nde internet kullanıcılarının yüzde 68'i sanal alışveriş yapıyor.

İnternet kullanıcılarının yüzde 68'i sanal alışveriş yapıyor
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Avrupa Birliği'nde (AB), geçen yıl internet kullanıcılarının yüzde 68'i sanal alışveriş yaptı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), internet kullanıcısı olan AB vatandaşlarının sanal alışveriş yapma oranlarını yayımladı.

Buna göre, AB'de internet üzerinden alışveriş yapma oranı 2007'de yüzde 50 seviyesinde bulunurken, bu rakam geçen yıl yüzde 68'e çıktı.

AB ülkeleri arasında internetten alışverişte İngiltere ilk sırada yer aldı. İngiltere'de 2017 yılında vatandaşların yüzde 86'sı internet üzerinden alışveriş yaptı. İngiltere'yi yüzde 84 ile İsveç, yüzde 82 ile Almanya, Danimarka, Lüksemburg ve Hollanda vatandaşları izledi.

AB ülkeleri arasında bu dönemde en az internetten alışveriş yapan ülke ise yüzde 23 ile Romanya ve yüzde 27 ile Bulgaristan oldu.

AA

avrupa birliği , sanal alışveriş , internet kullanıcıları
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