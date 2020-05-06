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  3. 06 Mayıs 2020 13:15

İstanbul Eczacı Odası Başkanı'ndan maske açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından maske fiyatı ve nerede satılacağı merak konusu oldu. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, dün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığını, bugün karar beklendiğini söyledi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı'ndan maske açıklaması
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında maske satılmasına izin verilmesine yönelik genelge düzenleneceğini söylemişti. Erdoğan’ın açıklamasının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Maskelerin üst limit olarak 1 liraya satılacağı ve eczanelerle birlikte marketlerden de temin edilebileceği yönünde iddialar yer aldı.

SONUÇ DÜN ÇIKMADI

Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu iddialara son noktayı koydu. Sarıalioğlu çıkan haberlerin yorum olduğunu söyleyerek, “Şu an resmi hiçbir bilgi yok. Maskelerin ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün bir toplantı yapıldı ama karar çıkmadı. Kararın bugün açıklanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

GELİŞ FİYATI 1 LİRA

Maskelerin 1 liraya satılmasının maddi açıdan çok zor olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, “Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 liraya yakındı. Salgından sonraki ekonomik durumu da düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Maskelerin 1 liraya satılması için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Maskenin vatandaşa kolay ulaşımı açısından marketlerde satılabileceğini söyleyen Sarıalioğlu, “Biz resmi bir karar çıkana kadar ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz” dedi.

Maske tavan fiyatı kaç para olacak?Maske tavan fiyatı kaç para olacak?

Sözcü

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