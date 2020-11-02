İstanbul evden eve nakliyat konusunda devrim niteliğinde ayrıcalıkları ile Hekimoğlu nakliyat her zaman müşterisinin yanında. Hekimoğlu nakliyat İstanbul evden eve taşımacılık konusunda normal nakliyat şirketlerinden farklı olarak planlı ve güvenilir şekilde hizmet sunar. Taşımacılık konusunda kime güveneceğinizi bilmiyorsanız Hekimoğlu evden eve nakliyata güvenebilirsiniz.

Yıllardır taşıma tecrübesiyle, Hekimoğlu nakliyat geniş bir şube ağına ve profesyonel olarak eğitilmiş personele sahiptir, küçük bir firmadan beklediğiniz bireysel ilgiyi alırken, aynı zamanda sektörde lider olan bağımsız taşıma ve depolama şirketinin tüm avantajlarından yararlanacaksınız.

Taşınmanız, profesyonel olarak eğitilmiş bilinçli ekibimiz tarafından denetlenecektir. Her personel, eşyalarınızı paketleme, taşıma, yükleme ve boşaltmanın her yönü konusunda profesyonel olarak eğitilmiştir. Tüm değerli eşyalarınızın varış noktasına güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için profesyonel paketleme gereklidir. Ekip liderlerimizin ve paketleyicilerimizin yıllardır edindiği tecrübe ile en yüksek paketleme standartlarına uyulmasını sağlamak için şirkette çalışmaktadır.

Güvenilir bir taşıma şirketi seçmek, stressiz bir hareket için çok önemlidir. Bu nedenle Hekimoğlu Nakliyat, sektördeki en yüksek standartları tutarlı bir şekilde sürdürmekten ve kendisini akredite ortaklar ve endüstri dernekleriyle uyumlu hale getirmekten gurur duymaktadır. Evinizi, iş yerinizi taşıyor olun, Hekimoğlu Evden Eve Nakliyat kişiye özel kapsamlı taşıma hizmetleri sunar, bu da tüm taşımayı ihtiyaçlarınıza, zaman çizelgenize ve bütçenize uyacak şekilde kişiselleştirmemiz anlamına gelir. Kişisel eşyalarınızı Hekimoğlu evden eve nakliyata emanet ettiğinizde, eşyalarınızın da aynı özenle taşınmasını garantilemiş olursunuz. Bu yüzden bu kadar çok insan ve şirket Hekimoğlu evden eve nakliyatı seçiyor. Yıllardır edinilen tecrübesi, geniş bir şube ağı ve profesyonel olarak eğitilmiş personel ile, İstanbul'daki en büyük bağımsız taşıma ve depolama şirketinin tüm avantajlarından yararlanırken, küçük bir firmadan beklediğiniz bireysel ilgiyi göreceksiniz.

İster küçük bir daire ister büyük bir ev olsun, Hekimoğlu evden eve nakliyat şimdiye kadar yapacağınız en iyi harekettir. Çünkü taşımacılık konusunda her zaman en iyi teklifleri sunar. Mobilyalarınızı Taşımaya Hazırlama:

Çekmecelerinizi veya kanepelerinizi nakliye için hazır hale getirmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır:

- Temizleme: Ahşap eşyalarınızın tozunu almak ve cilalamak, halihazırda var olan herhangi bir hasarı fark etmenize yardımcı olabilir ve ayrıca nakliye sırasında oluşabilecek olası hasarları daha belirgin hale getirir.

- Güvenli: Hareketli parçaları olan nesneler ya sökülmeli ya da sabitlenmelidir. Çekmeceler ya sabitlenmeli ya da ayrı taşınmalıdır. Gardırop vb. Kapaklar çıkarılmalı veya kapatılmalıdır.

- Yapıyı kontrol edin: Uzun süredir yerinde duran veya çok fazla hareket eden mobilyalar sağlam olmaktan çıkmış olabilir, dayanıksız parçalarla önlem aldığınızdan emin olun.

- Sarın: Mobilyanızın cilasının zarar görmesini önlemek için üzerini kapatmanız önemlidir, havlu veya halıyı bir tutam içinde kullanabilirsiniz; alternatif olarak özel paketleme malzemeleri kullanabilirsiniz.

Mekanlar ve esnek bir zaman çerçevesi dahil olmak üzere mobilya sökme işleminizin tüm ayrıntılarını sıraladığınızda, Hekimoğlu evden eve nakliyat eşyalarınızı taşımanıza yardımcı olacak ve eşyalarınızı kolaylıkla sökmek için sizlere tam hizmet sunuyor.

Mobilyanızın taşınması için bazı teklifler aldığınızda, en uygun planlı olanın Hekimoğlu evden eve nakliyat olduğunu göreceksiniz. Mobilyanız varış yerine ulaştığında, nakliye sırasında hiçbir şeyin zarar görmediğini gördüğünüzde İstanbul evden eve taşımacılıkta kaliteden ödün vermediğini görmüş olacaksınız. Hekimoğlu nakliyat ile yaşadığınız sorunları mümkün olan en kısa sürede dile getirmeniz önemlidir.

İstanbul İzmir arasındaki evden eve nakliyatta mobilyayı boşaltmanıza ve yeni yerine taşımanıza yardımcı olmak için etrafta kalabilirler. Hekimoğlu nakliyat her daim müşteri memnuniyetini önemser.

İPUCU: Mobilyaları eve yerleştirirken, eşyaları yere koymanız veya taşıması çok zor olan büyük eşyaları döndürmeniz gerektiğinde zeminlerde dolgu kullanmayı unutmayın.

Ayrıntılı bilgi için: www.hekimogluevdenevenakliye.com