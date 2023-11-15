İstanbul için kırmızı alarm! Valilik saat vererek uyardı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kış geliyor! Hava buz kesecek! Kuvvetli yağışlara dikkat!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları hızla düşecek, sağanak yağışlar tüm Türkiye'yei etkisi altına almaya hazırlanıyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: