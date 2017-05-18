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  3. 18 Mayıs 2017 14:56

İstanbul'da 14 ilçede asayiş denetimi

İstanbul polisi, Anadolu yakasındaki 14 ilçede asayiş uygulaması yaptı.

İstanbul'da 14 ilçede asayiş denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçede 30 noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Saat 13.00'da başlayan denetimlerde araçların yönetmelikte bulunan gereklilikleri yerine getirip getirmediği denetlendi.

Ekipler, ulaşım araçlarında arama yaparken, yolcular ve sürücülere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca yolcuların yanlarında bulunan çantalar da didik didik arandı. 72 ekip, 310 emniyet personelinin görev yaptığı denetimler saat 15.00'da sona erecek.













DHA

polis , asayiş , istanbul , denetim