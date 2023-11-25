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İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan önlemler kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı polis ekipleri Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Taksim Meydanı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

 

DHA/İHA

Etiketler taksim meydanı bariyer eylem
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