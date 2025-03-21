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İstanbul’da bazı metro hatları ve raylı sistemlerin yönetimi İBB'den alındı

İstanbul’da bazı metro hatları ve raylı sistemlerin yönetimi İBB'den alındı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi. Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Etiketler metro ulaştırma bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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