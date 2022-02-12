İstanbul'da casusluk operasyonu: 13 kişi tutuklandı

İstanbul'da casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

Terörle mücadele ekipleri 2 hafta önce Ataşehir'de İran uyruklu bir kişiyi gözaltına almıştı. Sorgulanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 16 zanlıyı daha yakalamak için çalışma başlatıldı. 13 kişi gözaltına alındı.

İran uyruklu 3 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

Polis çok sayıda dijital belge ve kayda da ulaştı.

Siyasi ve askeri casuslukla suçlanan 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.