İstanbul'da casusluk operasyonu: 13 kişi tutuklandı
İstanbul'da casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.
Terörle mücadele ekipleri 2 hafta önce Ataşehir'de İran uyruklu bir kişiyi gözaltına almıştı. Sorgulanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 16 zanlıyı daha yakalamak için çalışma başlatıldı. 13 kişi gözaltına alındı.
İran uyruklu 3 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.
Polis çok sayıda dijital belge ve kayda da ulaştı.
Siyasi ve askeri casuslukla suçlanan 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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