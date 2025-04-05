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İstanbul'da kadınlardan ''gözaltında taciz var'' protestosu

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Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası gözaltına alınan kadınlara dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yalanladığı "taciz" iddialarına karşı bir araya gelen kadınlar Eminönü'de buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından başlayan protestolarda gözaltına alınanlara ve tutuklananlara yönelik hak ihlallerinin bulunduğu, gözaltında şiddet ve tacize uğrayanlar bulunduğu iddia edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yapılan “Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz” paylaşımının iftira olduğunu açıklamıştı.

Bugün İstanbul'da onlarca gözaltındaki taciz iddiaları için bir gösteri düzenledi.

Suç duyurusunda bulunulduğunu belirten açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

 "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

DMM'den ''gözaltında cinsel saldırı'' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı soyal medya hespalarında yapılan “Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz” paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslar ile ilgili tüm işlemleri yasaların çizdiği çerçevede yürütmekte olup, iddialardaki gibi bir olayın yaşanması söz konusu değildir. Gözaltına alınan kişilere yönelik, 'Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu' ve 'Ceza Muhakemesi Kanunu' hükümlerine uygun standart prosedür izlenmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü de yalanlamıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

 "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur." 

 

Etiketler eylem protesto gösteri eminönü gözaltında taciz polis Emniyet Emniyet Genel Müdürlüğü
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