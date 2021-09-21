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İstanbul'da kripto para operasyonu

İstanbul'da kripto para operasyonu

İstanbul'da kaçak olarak yurda sokulan kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.

Operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.

Piyasa değeri 580 bin lira olduğu belirtilen cihazlara el konulurken 1 kişiye ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

DHA

Etiketler istanbul kripto para madenciliği operasyon
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