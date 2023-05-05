İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı
İstanbul Ümraniye'de otoban üzerindeki köprüye Hizbullah Terör Örgütü'nün öldürdüğü Gaffar Okan'ın pankartı asıldı.
İstanbul'da Ümraniye'de otoban üzerindeki köprüye Hizbullah Terör Örgütü'nün öldürdüğü Gaffar Okan'ın pankartı asıldı.
Pankartta Cumhur İttifakı masasına oturan HÜDA PAR Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkıştığı fotoğrafın da olduğu görüldü.
Videoyu, Twitter hesabından BirGün muhabiri İsmail Arı paylaştı.
Ümraniye'de otoban üzerindeki köprüye Hizbullah'ın öldürduğü Gaffar Okan'ın pankartı asıldı. Pankatta Hüda Par Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğanın el sıkıştığı fotoğrafın üstünde Gaffar Okkan'ın yer aldığı görülüyor pic.twitter.com/KH7RAV5iEF— İsmail Arı (@ismailari_) May 5, 2023
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