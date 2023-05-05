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  3. İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı

İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı

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İstanbul Ümraniye'de otoban üzerindeki köprüye Hizbullah Terör Örgütü'nün öldürdüğü Gaffar Okan'ın pankartı asıldı.

İstanbul'da Ümraniye'de otoban üzerindeki köprüye Hizbullah Terör Örgütü'nün öldürdüğü Gaffar Okan'ın pankartı asıldı. 

Pankartta Cumhur İttifakı masasına oturan HÜDA PAR Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkıştığı fotoğrafın da olduğu görüldü.

Videoyu, Twitter hesabından BirGün muhabiri İsmail Arı paylaştı. 

 

Etiketler gaffar okkan istanbul ümraniye pankart afiş
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