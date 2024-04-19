İstanbul'da toprak kayması: 14 ev etkilendi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir toprak kayması meydana geldi. Olayda 14 ev etkilendi ve 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi.

İstanbul Valiliği, 14 gecekondunun etkilendiğini, bölgede yaşayan 70 kişiyi de tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir.

Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekonduların 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir.

Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir.

Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır."