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  3. 02 Şubat 2018 13:07

İstanbul'da yine özel halk otobüsü dehşeti

Direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü Kadıköy’de kaza yaptı. Dün 3 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kazada olduğu gibi, bu kazada da 'teknik arıza' iddiası dikkatleri çekti.

İstanbul'da yine özel halk otobüsü dehşeti
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Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem’in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüs karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.

Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, "Direksiyon kilitlendi" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kaza dün Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği iddia edilmişti.

DHA

üsküdar , kadıköy
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