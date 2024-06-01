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İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Narkoçelik-19 operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını, 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. 

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde "Narkoçelik-19" operasyonu düzenlendi. 

8 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 257 kilogram skunk, 220,5 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram toz esrar ve 71 bin uyuşturucu hap ile 9 hassas terazi, bir hap basma makinesi, 3 pres makinesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda araç gereç ve bir miktar Türk lirası ele geçirildi. 

 

Etiketler Ali Yerlikaya içişleri uyuşturucu operasyon gözaltı
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