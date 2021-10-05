  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un barajları yeniden alarm vermeye başladı

İstanbul'un barajları yeniden alarm vermeye başladı

İstanbul'un barajları yeniden alarm vermeye başladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek son 8 ayın en düşük seviyesine düştü.

İstanbul'da Sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine düştü. Öte yandan doluluk oranı azalan Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor.

Barajların tek tek doluluk oranları ise şu şekilde:

"Ömerli Barajı: yüzde 78,65, Pabuçdere Barajı: yüzde 3,22, Sazlıdere Barajı: yüzde 24,19, Büyükçekmece Barajı: yüzde 45,57, Alibey Barajı: yüzde 19,93, Terkos Barajı: yüzde 54, 69, Kazandere Barajı: yüzde 8,36, Elmalı Barajı: yüzde 60,16, Darlık Barajı: yüzde 49,7, Istrancalar Barajı: yüzde 23,11" olarak hesaplandı.

İHA

Etiketler istanbul barajların doluluk oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankalar kredi faiz oranlarını güncellendi... İşte banka banka yeni oranlar
Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude canlı yayında ağzını bozdu
Bu köydeki ev fiyatları lüks semtleri geçti
Erdoğan’ın ''fiyatlar uygun'' dediği market daha pahalı çıktı
Aldatılma hikayesi ile sosyal medyada gündem oldu: Aldatıldığını böyle fark etmiş!
Abdulkadir Selvi'nin açıkladığı anketten sürpriz sonuç
Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 mesleği
Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya... Herkes o Türk'ü konuşuyor
Bahçeli söyledi, Türkiye harıl harıl araştırıyor: Kim bu ''bölücü kebapçılar'' ?
Sigara fiyatlarına bir zam daha