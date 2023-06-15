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İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
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Diplomatik kaynaklar, 14 Haziran'da Erdoğan'ın hedef alındığı olaylar nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre 14 Haziran günü Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakılması ve pankart açılması üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

AK Parti Sözücü Ömer Çelik'ten açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan olayla ilgili, "İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik," İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoağan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz.
İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler isviçre Ankara Büyükelçisi dışişleri
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