İzmir Marşı, okul müdürünü rahatsız etti

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre İzmir’in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi’nde 13 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 12. sınıfların mezuniyet törenindeki kep atma etkinliği esnasında, öğrenciler geleneksel olarak 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı okumak istedi. Fakat okul müdürü Selamettin Demirhan, “Siyasi içerikli” iddiasıyla İzmir Marşı’nı programdan çıkarttı.

Öğrenciler tören esnasında müdürün bu kararına uymayıp müzik olmasa da marşı hep bir ağızdan coşkuyla söylemeye başladı. Bunun üzerine, sinirlenen okul müdürü Demirhan, öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle pop şarkılarını çaldırmaya başladı. Öğrenciler mikrofonu pop müziği kapattırıp İzmir Marşı’nı söylemeye devam etti.

Müdür Selamettin Demirhan tekrar mikrofona gelerek, “Ben bu okulun bahçesinde, okul marşından başka bir marş söyletmem. Başka slogan attırmam” dedi. Öğrenciler Demirhan’a yuhalayarak tepki gösterdi.

ÖĞRENCİLERDEN MÜDÜRE “ÖZÜR DİLE” TALEBİ

Öğrenciler, müdür Demirhan’ın özür dilemesini istedi. Demirhan reddetti. Tartışmaya veliler de katıldı. Müdüre tepki gösteren veliler, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası Cumhuriyet kenti İzmir, burası ebedi önderimizin adını taşıyan Atatürk Lisesi. Görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin” dediler.

GENÇLERİN İSTEDİĞİ OLDU

Öğrencilerin kararlılığı üzerine müdür Demirhan sahneden inerek bahçeden ayrıldı. Öğrenciler İzmir Marşı’nı söyledi, dakikalarca “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı.

Tarihe geçen gergin gecenin ardından İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği açıklama yaparak okul müdürünün tutumuna sert tepki gösterdi. Yazılı açıklamada şöyle denildi:



“13 Mayıs pazar akşamı okulumuzda gerçekleştirilen 130. Yıl mezuniyet töreninin bitiminde genç mezunların ‘Onuncu Yıl Marşı’ ve ‘İzmir Marşı’nı söylemelerinin engellenmeye çalışılması, gençlerin ve velilerin duruma tepki göstermesine neden olmuştur. Mezunlarımızın ve velilerimizin bu mutlu gününde böyle bir olay yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu belirtir ve bilinmesini isteriz ki; İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir eğitim yuvasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün adını taşıyan okulumuzdan mezun olan herkes, Atatürk'ün ve devrimlerinin doğal birer neferidir; askerdir ve bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için savaşacaklardır. Bunların altında ‘siyasi' nedenler aramak, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlerin anlık tepkilerini bastırmaya çalışmak abesle iştigaldir ve ancak basiretsizlikle açıklanabilir. Bu olayı münferit, anlık bir gelişme olarak görebilmeyi çok isterdik. Ancak son dönemlerde okulumuzda ardı ardına yaşananları hatırladıkça bu konuda çok zorlanıyoruz ve ‘artık yeter’ diyoruz!

Kurtuluş Savaşı’nın simgesel şehri İzmir'in kalbinde yer alan okulumuz 130 yıllık dev bir çınardır ve her dönem bu ülkeyi geleceğe taşıyacak aydın ve seçkin gençleri yetiştirmektedir. Bu okulun velisi, mezunu, öğrencisi ve emekçileriyle, Cumhuriyet’i esas alan temel değerleriyle, laik ve çağdaş eğitim anlayışıyla bir bütün olduğunu kavrayarak, dikkate alarak, bu yönde irade gösterilmesini, basiretli bir şekilde sevk ve idare edilmesini, başta ilgili bakanlık olmak üzere tüm yetkili ve yöneticilerden acil olarak ve ısrarla talep ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu noktada tavrımızın net ve kesin olduğunu bir kez daha bildiririz.”