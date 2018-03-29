Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
GetContact uygulamasının ardından bir Türk çıktı !
GetContact uygulamasının ardından bir Türk çıktı !
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mart 2018 13:27

Jandarma’dan ezber bozan paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan fotoğrafın hikayesi de dikkat çekti.

Jandarma’dan ezber bozan paylaşım
A+ A-

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'daki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jandarma, Sikorsky S-70 modelinin Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından takla attırıldığı anın fotoğrafı paylaştı.  Fotoğrafı helikopter gibi ters yazılarla yazılan mesajda, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadeleri yer aldı.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor.

TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini söylüyor. İddiaya göre helikopteri çizen mühendis ve Türk pilotlar arasında konu inatlaşmaya gidiyor. Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70’e takla attırıyor.

twitter , tsk , jandarma , tbt , paylaşım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM