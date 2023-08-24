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Kadınlara saldıran bekçi ile 2 polis memuru gözaltına alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, eğlence mekanı çıkışında kadınlara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunup, havaya ateş açan 1'i bekçi, 2'si polis memuru 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Ağustos 2023 günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyette iken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan 3 kişiyi derhal gözaltına almıştır. Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir" denildi. 

DHA

Etiketler ankara emniyet müdürlüğü emniyet personeli
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