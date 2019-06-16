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İŞTE TARİHİ YILDIRIM - İMAMOĞLU CANLI YAYININ TÜM AYRINTILARI
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  3. 16 Haziran 2019 22:54

Kaftancıoğlu: ''Verilerin yedeklenmesi neden birilerini korkuttu?''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayının ilk bölümü için "Yine 16 Milyon İstanbulllu kazandı" yorumunda bulundu. CHP İl Başkanı İBB'deki verilerin kopyalanması tartışması için "Verilerin yedeklenmesi neden birilerini korkuttu?" diye sordu.

Kaftancıoğlu: ''Verilerin yedeklenmesi neden birilerini korkuttu?''
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu binali Yıldırım ortak yayının ilk bölümünü yorumladı.

“16 MİLYON İSTANBULLU KAZANDI”

Kaftancıoğlu, “İlk bölümde yine 16 Milyon İstanbulllu kazandı. Aynen 31 Mart'ta olduğu gibi aynen 23 Haziran'da olacağı gibi..” ifadelerini kullandı.

“VERİLERİN YEDEKLENMESİ NEDEN BİRİLERİNİ KORKUTTU?”

Kaftancıoğlu, İBB’Deki verilerin kopyalanması tartışmasına ilişkin ise şu soruyu yöneltti: “Veri gizliliği konusundaki hassasiyetleri “paylaşılması yasak olan kişisel sağlık verileri yasal olmayan şekilde elde edilirken” neden gösterilmedi acaba? Verilerin yedeklenmesi neden birilerini korkuttu?”

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