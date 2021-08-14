Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

ENGİZEK DAĞI'NA DÜŞTÜ

Müdahale sırasında Türkiye’nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3’ü Türk, 5’i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

5 RUS VE 3 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.

Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade ediliyor.

Uçak Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçaktı.

VALİ COŞKUN'DAN AÇIKLAMA: BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERDİK

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı. Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Beriev Be-200, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmıştır. Uçak, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahip.