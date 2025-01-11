Kamu işçilerine ek ödeme tarihi açıklandı
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 2025 yılındaki ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih kesinleşti.
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alınan karara göre, ödemeler 2 parça şeklinde hesaplara yatırılacak. İlk ödemeler 24 Ocak 2025'te ikinci ödeme ise 24 Mart 2025 yılında yapılacak.
Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.
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