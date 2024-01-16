Kar İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek açıkladı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıklarının azalacağını ve kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da cuma günü yağmur, pazar ve pazartesi günü ise kar yağışı bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında beklenen hava durumuna ilişkin şu bilgileri aktardı:

"İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgarın yönü dönecek. Lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne orta Avrupa'dan soğuk gelecek. Soğuk hava İstanbul'un kapısına kadar karı getirecek. Ne zaman cumartesi günü akşamı ve pazar günü. İstanbul kapıyı açarsa içeriye girecek. Isı adası etkisini soğuk hava kurtarabilirse İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Ama etrafına Trakya'ya Bursa, Balıkesir Ankara dahil olmak üzere hafta sonu bütün Türkiye'nin Batı'sına kar geliyor.

Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor

Sıcaklıklar da düşecek. İstanbul'da 5 derecenin altına düşerse kar yapar. Cumartesi günü öncesinde yağmur var. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Yağacak mı ona bakacağız. Bir ihtimali var. Batı bölgelerimiz dahil üzere İç Anadolu bölgemizde kar yapma riski var.

Antalya'da tehlike devam ediyor. Mersin'in Batı'sında sel ve su baskın riski devam ediyor. Bunun yanında rüzgar da var. Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgar kuvvetli. Ona dikkat etmek lazım.

Kar yağışı yine Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde kar yağışı var. Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı azaldı."

AKOM'dan kritik uyarı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul’da lodos nedeniyle baca zehirlenmelerinin yaşanabileceğine

dikkat çekti. AKOM; 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, zaman zaman fırtına şeklinde

beklenen rüzgarlara karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM’un uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul’da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim

olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece

mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle

saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve

baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın

yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz.”

Meteoroloji açıkladı: Yağışlar geri geliyor! Önce yağmur, ardından kar!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz(Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve güney kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz(Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri





