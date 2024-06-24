Karamollaoğlu kime destek vereceğini açıkladı

Saadet Partisi'nde Karamollaoğlu, 3. Olağan Kongre’de destek vereceği adayı açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3. Olağan Kongre’de Genel Merkezi adayının Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel başkanlığı görevinden ayrılacağını açıkladı. 30 Haziran'da yapılacak olan kongrede başkanlık için Mahmut Arıkan'ın aday olarak öne çıktığını duyuran Karamollaoğlu, teşkilatlarla yapılan görüşmeler sonucunda bu kararın alındığını belirtti.

KANAAT EDİNMEK İÇİN TOPLANILDI

Saadet Partisi lideri, parti teşkilatlarıyla yapılan geniş kapsamlı istişareler sonucunda bu sonuca vardıklarını söyledi.

Temel Karamollaoğlu, konuşmasında genel başkanlık için ismi çokça anılan beş kişiyi teşkilatlara sorduklarını belirtti. "Bu isimlerden hangisini genel başkan olarak görmek istersiniz?" sorusunu yönelttiklerini ve teşkilatların taleplerini dinlediklerini ifade etti. Yapılan bu çalışmanın bir oylama değil, kanaat edinme amaçlı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, birkaç kişinin öne çıktığını ancak Mahmut Arıkan'ın diğer isimlerin önüne geçtiğini belirtti.

"BU GÖREVİ ÜSTLENMESİNİN İSABETLİ OLACAĞI KANAATİNDEYİM"

Karamollaoğlu, Mahmut Arıkan'ın genel başkanlık görevini üstlenmesinin isabetli olacağı kanaatine vardıklarını belirterek, "Bu görevi üstlenmesinin isabetli olacağı kanaati ifade edildi. Başkanlık divanımızla bu konuyu gündemimize aldık ve Mahmut bey konusunda önümüzdeki kongrede aday olması benimsendi. Hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi’nin 30 Haziran’da yapılacak olağanüstü kongresinde genel başkanlığa aday olduğunu duyurmuş, Aydın'ın adaylık açıklamasının ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı yaptığı açıklamada, Aydın'a sert tepki göstermişti.

Yazıcı açıklamasında, “AK Parti lehine çalışanlar, teşkilat mensuplarımızın iradesine ipotek koymaya kalkmaktadırlar” diyerek genel başkan seçimine ilişkin yaşananlara dikkat çekerken birden fazla aday çıkarılması gerektiğini söylemişti.

SELMAN ESMERER DE ADAYLIĞINI KOYMUŞTU

Saadet Partisi’nde genel başkanlık yarışında Selman Esmerer de adaylığını duyurmuştu. Esmerer açıklamasında, “Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurmak için Saadet Partimizin ve Milli Görüş Hareketimizin istikamet ve iktidarı için bütün teşkilat kademelerimiz, GİK ve YİK üyelerimiz, delegelerimizle yaptığımız istişareler sonunda 30 Haziran kongresinde Genel Başkan adayı olduğumu ilan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.