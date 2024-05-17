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Karamollaoğlu'ndan af isyanı: Masum iki insanı öldüren cani, adeta ödüllendirilmiştir

Karamollaoğlu'ndan af isyanı: Masum iki insanı öldüren cani, adeta ödüllendirilmiştir
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında yerel seçimlerde Saadet Partili sandık görevlileri Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş'ı öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkan kararıyla affedilmesine tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Malatya'da Saadet Partili müşahitler Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı sandık başında öldürmesinin ardından müebbet hapse çarptırılan Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedildiğini Gerçek Gündem duyurmuştu.

Temel Karamollaoğlu, Sülük hakkında af çıkmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek "Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kast eden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir." dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; mâşerî vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür.

Olayın ilk gününden itibaren kanunlardan uzak bir şekilde yürütülen dava, Malatya'da değil Kırşehir'de başlatılmıştı. Meslek etiğine ve kanunlara riayet eden hakim ve savcılar sayesinde ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılan katil, geçen yıl sağlık sorunları bahane edilerek tahliye edilmişti. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kast eden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir.

Saadet Partisi olarak, katili ve maktulü siyasi tutumuna göre değerlendiren bu anlayışın değişmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Etiketler af Saadet Partisi karamollaoğlu
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