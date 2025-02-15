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Kayyum atanan belediyede 112 personelin işine son verildi

Kayyum atanan belediyede 112 personelin işine son verildi
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Geçen yıl kayyum atanan Batman Belediyesi'nde usulsüz işe alındığı belirtilen 112 kişinin sözleşmesi feshedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024’te Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Batman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki şirketlerde yakın zamanda işe alınan 112 kişinin işe alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, işe alınan kişiler arasında terör suçlarından hüküm giyenler ve çeşitli suçlardan adli suç kayıtları olanların da bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Batman Belediyesi Personel A.Ş. ve Bel-kent A.Ş bünyesine 31.03.2024 yerel seçimlerinden itibaren farklı zamanlarda toplam 192 kişinin işe alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu 192 kişinin işe alım süreçlerinde; ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulmadan Türkiye Çalışma ve İş Kurumu’na (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda; İŞKUR aracılığı ile 1 günlük ‘Korsan ilan’ yapılarak 121 personel için başvurular alınmış ve ‘Sözde mülakat’ yapılmak suretiyle 121 aday belirlenerek Personel A.Ş. bünyesinde 113 kişi işbaşı yaptırılmıştır. 79 personel ise ilan dahi yapılmadan Belkent A.Ş. bünyesinde işbaşı yaptırılmıştır. İl Özel İdareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslara uyulmaksızın, gerekli güvenlik ve arşiv araştırması yapılmadan işbaşı yaptırıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda; Personel A.Ş.’ye alınmak istenen 121 personelin isimleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş olup güvenlik ve arşiv araştırma sonuçları beklenilmeksizin 113 kişinin işbaşı yaptırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan incelemelerde; 31.03.2024 tarihinden sonra farklı tarihlerde işbaşı yaptırılan personeller arasında ‘Terör’ suçlarından hüküm giyenlerin yanı sıra, ‘Terör’, ‘Cinsel taciz’, ‘Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek’, ‘Uyuşturucu ticareti’, ‘İhaleye fesat’, ‘Hırsızlık’ gibi suçlardan dolayı adli suç kayıtları olanların dahi yer aldığı tespit edilmiştir. İşe alımlarda yukarıda belirtilen usulsüzlüklerin tespit edilmesi nedeniyle Personel A.Ş. ve Belkent A.Ş. bünyesindeki toplam 112 kişinin iş sözleşmeleri feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

DHA

Etiketler batman belediyesi kayyum işten çıkarma
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