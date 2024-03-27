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Kılıçdaroğlu’ndan pankart yorumu: Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır

Kılıçdaroğlu’ndan pankart yorumu: Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır
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CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’nin İstanbul’da astığı iddia edilen pankartı yalanladı.

Sosyal medyada ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’n İstanbul’da astığı iddia edilen bir pankart sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu pankartta Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı bulunurken, üzerinde de ‘Seni sırtından hançerleyenlere oy yok…Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ yazıyor.

"PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR"

Kılıçdaroğlu, bugün X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada pankartın sahte olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sahte pankartçılara; Sahte pankartlardan medet umanlara, Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, Kötü kalpli insanlara…

'Bilal'e anlatır gibi” son kez anlatıyorum…

'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce  kenarda oturan ben,

'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor.' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,

Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,

Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,

Bütün bunlara rağmen, 'Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor' iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"

Etiketler parti kılıçdarğlu destek
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